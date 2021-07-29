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SENATORS HEAR OPPOSING VIEWS ON MEAT PRICE INCREASE

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Woody Gottburg
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TWO IOWANS SPOKE AT A U.S. SENATE HEARING ON CATTLE MARKETS THIS WEEK.
JON SCHABEN (SHAY-BIN), THE OWNER OF THE DUNLAP LIVESTOCK AUCTION, SAYS SOMETHING NEEDS TO BE DONE TO HELP INDEPENDENT PRODUCERS.

HE SAYS THE MONEY THOSE PRODUCERS RECEIVE HAS DECLINED DRAMATICALLY.

MEAT9 OC……..DOLLAR IS” :14

HE SAYS THE LARGE MEATPACKERS CONTROLLING THE INDUSTRY IS A CONCERN.

MEAT10 OC…….PATH IS LIKE” :21

SHANE MILLER OF SIOUX CITY IS THE GROUP PRESIDENT OF FRESH MEATS AT TYSON FOODS. HE HAD A DIFFERENT VIEW OF WHAT IS GOING ON WITH BEEF PRICES.

MEAT11 OC……….SUPPLY AND DEMAND” :19

HE SAYS THE SHUTDOWN OF PLANTS CAUSED BY THE PANDEMIC MADE THE SITUATION WORSE.

MEAT12 OC……..BEEF ROSE” :12

MILLER SAYS TYSON PROVIDES SEVERAL OPTIONS TO PRODUCERS. WHETHER THAT BE NEGOTIATED CASH MARKET, FORWARD CONTRACTING, OR TAILORED ALTERNATIVE MARKETING AGREEMENTS — KNOWN AS A-M-A’S,

IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY IS ON THE JUDICIARY COMMITTEE AND SAYS HE HAD STRONG RESERVATIONS ABOUT CONSOLIDATION WITHIN AGRICULTURE AND THE LIVESTOCK INDUSTRY FOR MORE THAN 20 YEARS.

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