REYNOLDS APPOINTS JAMES DAANE TO JUDICIAL POSITION

A SIOUX CITY ATTORNEY HAS BEEN APPOINTED TO SERVE AS A DISTRICT JUDGE BY GOVERNOR KIM REYNOLDS.
JAMES DAANE WILL SERVE AS A DISTRICT COURT JUDGE IN DISTRICT 3B.
HE CURRENTLY PRACTICES LAW WITH MAYNE, HINDMAN, DAANE, PARRY & WINGERT IN SIOUX CITY AND RECEIVED HIS UNDERGRADUATE AND LAW DEGREES FROM THE UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA.
DAANE FILLS THE VACANCY CREATED BY THE UPCOMING RETIREMENT OF DISTRICT COURT JUDGE DUANE HOFFMEYER.
DISTRICT 3B INCLUDES CRAWFORD, IDA, MONONA, PLYMOUTH, SIOUX, AND WOODBURY COUNTIES.