RICKETTS ALSO OPPOSES CDC’S NEW MASK GUIDELINES

NEBRASKA GOVERNOR PETE RICKETTS IS BLASTING THE DECISION BY THE CENTERS FOR DISEASE CONTROL TO RE-IMPOSE MASK GUIDANCE FOR VACCINATED PEOPLE.
RICKETTS SAYS “THE NEW GUIDANCE SUGGESTING THAT VACCINATED PEOPLE WEAR MASKS INDOORS FLIES IN THE FACE OF THE PUBLIC HEALTH GOALS THAT SHOULD GUIDE THE AGENCY’S DECISION MAKING.
HE SAYS THE CDC ANNOUNCEMENT ONLY FURTHERS THE DISTRUST MANY HAVE WITH THE AGENCY AND DOES NOT HELP TO ENCOURAGE MORE PEOPLE TO GET THE VACCINES THAT ARE HELPING BRING THE PANDEMIC TO A CONCLUSION.
RICKETTS SAYS THE STATE OF NEBRASKA WILL NOT BE ADOPTING THEIR MASK GUIDANCE.
HE ALSO REITERATED HIS EXPECTATIONS FOR SCHOOLS AND UNIVERSITIES IN THE FALL TO CONVENE IN PERSON WITHOUT MASK OR VACCINE REQUIREMENTS.
RICKETTS SAYS IT’S TIME FOR THE CDC AND THE GOVERNMENT TO GET OUT OF THE WAY, AND TO STOP TRYING TO TELL PEOPLE HOW TO LIVE THEIR LIVES.