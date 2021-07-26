HIGHWAY 20 BYPASS RAMPS TO BE CLOSED EACH NIGHT THIS WEEK

A PAVEMENT RESURFACING PROJECT ON THE U.S. 20 BYPASS IN SIOUX CITY WILL REQUIRE NIGHTLY RAMP CLOSURES FROM 8 P.M. TO 6 A.M. EACH NIGHT THIS WEEK THROUGH SATURDAY.
THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION’S DISTRICT 3 OFFICE SAYS THE RAMP CLOSURES WILL BE STAGGERED.
MONDAY NIGHT’S CLOSURES ARE EASTBOUND U.S. 20 INCLUDING THE ENTRANCE RAMP FROM SUNNYBROOK DRIVE, THE EXIT RAMP TO US 20 EASTBOUND AND THE EXIT LOOP TO GORDON DRIVE
TUESDAY’S ARE ON WESTBOUND U.S. 20 INCLUDING THE ENTRANCE LOOP FROM GORDON DRIVE AND THE ENTRANCE RAMP FROM GORDON DRIVE.
WEDNESDAY, JULY 28 WESTBOUND U.S. 20
EXIT RAMP TO MORNINGSIDE AVENUE
ENTRANCE RAMP FROM MORNINGSIDE AVENUE
THURSDAY, JULY 29 WESTBOUND U.S. 20
ENTRANCE RAMP FROM SUNNYBROOK DRIVE
EXIT RAMP TO SUNNYBROOK DRIVE
EXIT RAMP TO LAKEPORT ROAD
FRIDAY, JULY 30 EASTBOUND U.S. 20
ENTRANCE RAMP FROM LAKEPORT ROAD
EXIT RAMP TO SUNNYBROOK DRIVE
SATURDAY, JULY 31 WESTBOUND U.S. 20
ENTRANCE RAMP FROM SUNNYBROOK DRIVE
EXIT RAMP TO MORNINGSIDE AVENUE
ENTRANCE RAMP FROM MORNINGSIDE AVENUE