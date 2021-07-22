SANFORD HEALTH TO REQUIRE EMPLOYEE COVID VACCINATIONS

SANFORD HEALTH HAS BECOME THE LATEST HEALTH SYSTEM TO REQUIRE ALL EMPLOYEES TO GET A COVID-19 VACCINATION.
THE COMPANY ANNOUNCED A NOVEMBER 1ST DEADLINE FOR EMPLOYEES AT ALL OF ITS GOOD SAMARITAN SOCIETY LOCATIONS.
BILL GASSEN, PRESIDENT AND CEO OF SANFORD HEALTH, SAYS “THIS IS THE RIGHT THING TO DO FOR OUR PATIENTS AND RESIDENTS, PEOPLE AND COMMUNITIES.”
JEREMY CAUWELS, CHIEF PHYSICIAN AT SANFORD HEALTH, SAYS “NEARLY ALL NEW COVID-19 CASES, HOSPITALIZATIONS AND DEATHS ARE AMONG UNVACCINATED PEOPLE.
HE SAYS THE OVERWHELMING DATA CONFIRMS THAT THE VACCINES ARE NOT ONLY SAFE, BUT THE BEST AND MOST RELIABLE WAY TO PREVENT TRANSMISSION OF THE VIRUS.
MORE THAN 90% OF SANFORD’S CLINICIANS AND 70% OF NURSES ARE FULLY VACCINATED.
SANFORD HEALTH EMPLOYEES ARE ALREADY REQUIRED TO HAVE OTHER VACCINES INCLUDING THE ANNUAL FLU SHOT.
SANFORD HEALTH WILL ALLOW CERTAIN EXEMPTIONS FOR MEDICAL OR RELIGIOUS REASONS.