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BIG BROTHERS BIG SISTERS NEEDS MORE MENTORS

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Woody Gottburg
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BIG BROTHERS BIG SISTERS OF SIOUXLAND HOSTED SOME PROSPECTIVE NEW MENTORS AT AN IN PERSON SESSION THURSDAY AT THEIR GLEN OAKS BOULEVARD OFFICES.

SPOKESPERSON JETSKE WAURAN-CASTRO SAYS IT’S THE FIRST TIME SINCE BEFORE THE PANDEMIC THEY HAVE HELD A SESSION IN THEIR BUILDING:

JETSKE1 OC…….TO THESE KIDS. :15

THE MENTORS ARE NEEDED BECAUSE THERE ARE SEVERAL CHILDREN WAITING TO HAVE AN ADULT PRESENCE IN THEIR LIVES:

JETSKE2 OC…….THAT CONNECTION. :22

WAURAN-CASTRO HERSELF HAS BEEN A BIG FOR A COUPLE OF YOUNG GIRLS:

JETSKE3 OC………OVER TWO YEARS. :18

ANYONE INTERESTED IN BECOMING A MENTOR MAY CONTACT BIG BROTHERS BIG SISTERS ONLINE, THROUGH FACEBOOK, OR BY STOPPING BY OR CALLING THEIR OFFICE AT 3650 GLEN OAKS BOULEVARD.

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Woody Gottburg

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