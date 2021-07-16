MAVERICK’S SHOOTING SUSPECT ARRESTED IN INDIANA

A SIOUX CITY MAN WANTED IN CONNECTION WITH A SHOOTING LAST DECEMBER 20TH HAS BEEN ARRESTED IN INDIANA.
26-YEAR-OLD RUDY JOHNSON WAS TAKEN INTO CUSTODY FRIDAY BY FEDERAL MARSHALS WITH THE GREAT LAKES FUGITIVE TASK FORCE.
JOHNSON WAS WANTED ON WARRANTS FOR WILLFUL INJURY, GOING ARMED WITH INTENT, FELONY ASSAULT AND OTHER CHARGES IN THE SHOOTING OF 28-YEAR-OLD KRISTA KRUCKENBERG, A WAITRESS AT MAVERICKS GENTLEMEN’S CLUB
KRUCKENBERG WAS WOUNDED IN THE PARKING LOT WHERE A FIGHT INVOLVING OTHER PEOPLE WAS GOING ON.
JOHNSON IS AWAITING EXTRADITION BACK TO SIOUX CITY..