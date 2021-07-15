Home Local News WARHORSE GAMING ANNOUNCES NORFOLK RACE TRACK & CASINO PROJECT

WARHORSE GAMING ANNOUNCES NORFOLK RACE TRACK & CASINO PROJECT

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Woody Gottburg
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HORSE RACING AND CASINO STYLE GAMING ARE PLANNED FOR NORFOLK, NEBRASKA.
WARHORSE GAMING PLANS TO CONSTRUCT A FIVE FURLONG HORSE RACING TRACK AND EVENTUAL GAMING FACILITY AT THE DEVENT CENTER IN NORFOLK.

LANCE MORGAN, CEO OF HO-CHUNK, INC.,THE PARENT COMPANY OF WARHORSE, SAYS THEY HAVE BEEN WORKING AT DEVELOPING A PROJECT IN NORFOLK FOR OVER FOUR YEARS:

NORFOLK2 OC……..CONVERT THAT. :22

WARHORSE REPRESENTATIVES WILL APPEAR BEFORE THE NEBRASKA RACING AND GAMING COMMISSION FRIDAY TO OFFICIALLY APPLY FOR A RACING LICENSE AHEAD OF BREAKING GROUND ON CONSTRUCTION OF THE NEW TRACK AND REVAMPING OF THE CURRENT STRUCTURES:

NORFOLK3 OC…….. I SUSPECT. :21

WARHORSE NORFOLK IS ANTICIPATED TO CONTRIBUTE ROUGHLY $2.1 MILLION IN ANNUAL TAX REVENUE TO NORFOLK AND MADISON COUNTY AND EMPLOY ROUGHLY 250 INDIVIDUALS.

THEY PLAN TO HAVE NEARLY 500 GAMING POSITIONS AND A SPORTS BOOK,

NORFOLK4 OC……IN THE COMMUNITY. :19

THE STATE’S PROPERTY TAX RELIEF FUND COULD SEE AN INCREASE OF AS MUCH AS $8.4 MILLION ANNUALLY FROM THE FUTURE NORFOLK CASINO.

WARHORSE GAMING ANTICIPATES CONSTRUCTION ON THE TRACK AND FACILITY COULD BEGIN LATER THIS YEAR, WITH FULL OPERATIONS BEGINNING IN THE SPRING OF 2022.

 

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