GRASSLEY HOPES TO RESTORE YEAR ROUND E-15 SALES

IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY VOWS TO WORK WITH HIS COLLEAGUES TO ADDRESS RESTORING THE YEAR-ROUND SALE OF THE 15-PERCENT ETHANOL FUEL BLEND,
HE SAYS “FIGHTING BIG OIL IS NOT AN EASY JOB.”
LAST FRIDAY, THE U.S. COURT OF APPEALS FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT REVERSED THE RULE ENACTED BY THE E-P-A THAT ALLOWED E-15 TO BE SOLD BETWEEN JUNE AND SEPTEMBER, A MOVE ENCOURAGED BY THEN-PRESIDENT TRUMP.
E15CG1 OC….. “AT THE PUMP” :12
THE DECISION TO ALLOW E-15 TO BE SOLD YEAR-ROUND PUT THAT BLEND ON A PAR WITH THE POPULAR 10-PERCENT ETHANOL BLEND WHICH HAS BEEN AVAILABLE FOR SALE ALL YEAR FOR DECADES.
E15CG2 OC…….”THE SUMMER” :14
GRASSLEY SAYS HE’LL PUSH FOR A LEGISLATIVE SOLUTION TO THE ISSUE TO GIVE SOME CERTAINTY TO FARMERS AND PRODUCERS AS HE SAYS THE COURT RULING IS A “BIG HIT” TO ETHANOL.
E15CG3 OC……”THE ENVIRONMENT” (2X) :16
GOVERNOR KIM REYNOLDS WEIGHED IN SAYING “IOWA PROUDLY LEADS THE COUNTRY IN THE PRODUCTION OF RENEWABLE FUELS, AND TODAY’S RULING IS A GUT PUNCH TO NOT ONLY OUR RENEWABLE FUEL INDUSTRY BUT OUR FUEL RETAILERS AS WELL.