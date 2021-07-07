CANADY ARRAIGNMENT DATE SET FOR JULY 19TH

A JULY 19TH ARRAIGNMENT HAS BEEN SET FOR ONE OF TWO SUSPECTS CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE MAY 1ST SHOOTING DEATH OF A MAN OUTSIDE OF A SIOUX CITY BAR.
20-YEAR-OLD LAWRENCE G. CANADY OF SIOUX CITY IS ALSO CHARGED WITH WILLFUL INJURY AND ASSAULT CAUSING BODILY INJURY OR MENTAL ILLNESS IN THE DEATH OF 22-YEAR-OLD MARTEZ HARRISON.
17-YEAR-OLD DWIGHT C. EVANS OF SIOUX CITY IS ALSO CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE SHOOTING DEATH OF HARRISON.
INVESTIGATORS SAY HARRISON WAS OUTSIDE A BAR WAITING FOR A RIDE WHEN HE GOT INTO AN ARGUMENT WITH CANADY, WHO ALLEGEDLY ASSAULTED HARRISON’S GIRLFRIEND.
POLICE SAY EVANS THEN SHOT HARRISON WITH A HANDGUN AT CLOSE RANGE.