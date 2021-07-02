FATAL CRASH FRIDAY IN UNION COUNTY

ONE PERSON DIED EARLY FRIDAY MORNING IN A ONE-CAR CRASH EAST OF SPINK TOWNSHIP IN UNION COUNTY.
THE SOUTH DAKOTA’S HIGHWAY PATROL SAYS THE VEHICLE WAS WESTBOUND ON STATE HIGHWAY 48 AROUND 4 A.M. WHEN IT WENT ACROSS THE EASTBOUND LANE, INTO THE SOUTH DITCH AND ROLLED.
THE 20-YEAR-OLD MALE DRIVER, WHO WAS NOT WEARING A SEAT BELT, WAS THROWN FROM THE VEHICLE.
HE WAS THE ONLY PERSON IN THE CAR AND WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.
HIS NAME IS NOT YET BEING RELEASED PENDING NOTIFICATION OF FAMILY MEMBERS.