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IOWA STATE PATROL READIES FOR HOLIDAY TRAFFIC ENFORCEMENT

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Woody Gottburg
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THE JULY 4TH WEEKEND IS APPROACHING AND WHILE YOU ARE GETTING READY TO CELEBRATE, THE IOWA STATE PATROL HOPES YOU WILL BE DRIVING AND PARTYING SAFELY.
TROOPER KAREY YANEFF HAS A FEW SAFETY TIPS:

YANEFF1 OC…….CONTROLLED SUBSTANCES. :21

TROOPER YANEFF SAYS THE PATROL HAS HAD TO DEAL WITH AN INCREASING AMOUNT OF DRIVERS SPEEDING EXCESSIVELY IN RECENT MONTHS:

YANEFF2 OC………..QUICKLY LIKE THAT. :17

YANEFF SAYS THERE WILL DEFINITELY BE LAW ENFORCEMENT OUT FROM NOW THROUGH THE 4TH LOOKING FOR IMPAIRED DRIVERS:

YANEFF3 OC……..TO THE LAKES. ;24

AND YANEFF REMINDS EVERYONE TO STAY OFF YOUR CELLPHONE WHILE DRIVING AND DO NOT TEXT AND DRIVE.

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