TWO SUSPECTS IN CUSTODY AFTER 100MPH PURSUIT IN PLYMOUTH COUNTY

TWO SUSPECTS ARE IN CUSTODY FACING CRIMINAL CHARGES FOLLOWING A PURSUIT SUNDAY IN PLYMOUTH COUNTY.
THE INCIDENT BEGAN WHEN A PLYMOUTH COUNTY DEPUTY ATTEMPTED TO PULL OVER A CAR TRAVELING NORTH ON COUNTY ROAD K-22 AT OVER 100 MPH.
THE DRIVER EVENTUALLY LOST CONTROL NEAR AKRON AND STRUCK RAILROAD TRACKS AT THE INTERSECTION OF HIGHWAYS 3 AND 12.
52-YEAR-OLD SHAWN DENNEY OF SIOUX CITY FLED ON FOOT AND WAS APPREHENDED ALONG WITH 40-YEAR-OLD NELITTA TAYLOR OF IRETON.
BOTH WERE ARMED WITH LARGE KNIVES.
DENNEY WAS CHARGED WITH OWI, ELUDING, CARRYING A DANGEROUS WEAPON, AND DRIVING WHILE BARRED. HE ALSO HAD TWO OUTSTANDING ARREST WARRANTS IN WOODBURY COUNTY.
TAYLOR WAS CHARGED WITH CARRYING A DANGEROUS WEAPON AND DRIVING WHILE BARRED. SHE ALSO HAD TWO OUTSTANDING WARRANTS FROM DAKOTA COUNTY.
BOTH SUSPECTS ARE BEING HELD IN THE PLYMOUTH COUNTY JAIL.