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RICKETTS SAYS IT’S TIME FOR NEBRASKA TO GET BACK TO NORMAL

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Woody Gottburg
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GOVERNOR PETE RICKETTS SAYS IT’S TIME FOR NEBRASKA TO GET BACK TO NORMAL, SO HE IS CANCELLING MOST OF THE EXECUTIVE ORDERS HE ISSUED RELATING TO THE PANDEMIC:

OVER1 OC………..30 DAYS AFTER THAT. ;26

THE GOVERNOR SAYS HE EXPECTS NEBRASKA STUDENTS TO RETURN TO CLASS THIS FALL WITH NO RESTRICTIONS:

OVER2 OC……….OR VACCINES REQUIRED. :09

RICKETTS SAYS NEBRASKA DID THE RIGHT THING BY NOT SHUTTING THE STATE DOWN COMPLETELY DURING THE PANDEMIC AND RESIDENTS RESPONDED:

OVER3 OC…………TAKE CARE OF PEOPLE. :23

RICKETTS IS ENDING THE TEST NEBRASKA CONTRACT ON JULY 31ST.

HE SAYS VACCINES WORK AND ENCOURAGES NEBRASKANS TO GET VACCINATED IF THEY HAVEN’T YET.

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