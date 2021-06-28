GOVERNOR PETE RICKETTS SAYS IT’S TIME FOR NEBRASKA TO GET BACK TO NORMAL, SO HE IS CANCELLING MOST OF THE EXECUTIVE ORDERS HE ISSUED RELATING TO THE PANDEMIC:
OVER1 OC………..30 DAYS AFTER THAT. ;26
THE GOVERNOR SAYS HE EXPECTS NEBRASKA STUDENTS TO RETURN TO CLASS THIS FALL WITH NO RESTRICTIONS:
OVER2 OC……….OR VACCINES REQUIRED. :09
RICKETTS SAYS NEBRASKA DID THE RIGHT THING BY NOT SHUTTING THE STATE DOWN COMPLETELY DURING THE PANDEMIC AND RESIDENTS RESPONDED:
OVER3 OC…………TAKE CARE OF PEOPLE. :23
RICKETTS IS ENDING THE TEST NEBRASKA CONTRACT ON JULY 31ST.
HE SAYS VACCINES WORK AND ENCOURAGES NEBRASKANS TO GET VACCINATED IF THEY HAVEN’T YET.