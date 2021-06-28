FATAL CRASH IN YANKTON COUNTY

ONE MAN DIED SUNDAY NIGHT IN A ONE-VEHICLE CRASH EAST OF VOLIN, SOUTH DAKOTA NEAR THE INTERSECTION OF BLUFF ROAD AND 452ND AVENUE IN YANKTON COUNTY.
THE SOUTH DAKOTA HIGHWAY PATROL SAYS A 2004 HUMMER H2 WAS EASTBOUND ON BLUFF ROAD WHEN THE VEHICLE WENT INTO THE NORTH DITCH AND ROLLED.
THE 61-YEAR-OLD DRIVER, WHO WAS NOT WEARING A SEAT BELT, WAS THROWN FROM THE VEHICLE. HE WAS PRONOUNCED DEAD THE SCENE.
THE NAME OF THE VICTIM HAS NOT BEEN RELEASED PENDING NOTIFICATION OF FAMILY MEMBERS.
SOUTH DAKOTA’S HIGHWAY PATROL IS INVESTIGATING THE CRASH.