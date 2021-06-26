MISSING CRAWFORD COUNTY GIRL FOUND SAFE

SIX-YEAR-OLD MACKENZIE GODDEN WAS FOUND SAFE AT APPROXIMATELY 4:00 P.M. SATURDAY.
THE DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION IS CONTINUING TO LOOK INTO THE CIRCUMSTANCES SURROUNDING HER ABSENCE.
THE DCI AND ALL PARTICIPATING LAW ENFORCEMENT AGENCIES WOULD LIKE TO THANK THE COMMUNITY AND VOLUNTEERS FOR THEIR ASSISTANCE AND SUPPORT DURING THE SEARCH FOR MACKENZIE.
NO ADDITIONAL DETAILS WILL BE AVAILABLE AT THIS TIME.
Updated 11:33 p.m. 6/26/21
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AUTHORITIES IN CRAWFORD COUNTY ARE ASKING FOR THE PUBLIC’S HELP IN LOCATING A MISSING 4 AND A HALF YEAR-OLD GIRL
MACKENZIE GODDEN ALSO KNOWN AS KENSIE, WAS REPORTED MISSING FROM HER HOME AT 129 OAK RIDGE DRIVE IN DENISON AROUND 9 P.M. FRIDAY NIGHT.
GOODEN, WHO IS CAUCASIAN, WAS WEARING A MAROON UNICORN SHIRT AND GREY PANTS WHEN SHE WALKED AWAY FROM HER RESIDENCE AT ABOUT 7:00 PM.
SEARCHERS LOOKED FOR HER FOR SEVERAL HOURS FRIDAY NIGHT AND RESUMED EFFORTS THIS MORNING
ANY PUBLIC MEMBERS WISHING TO ASSIST WITH THE SEARCH SHOULD REPORT TO THE PARKING LOT AT CRAWFORD COUNTY MEMORIAL HOSPITAL AT 10:00 AM.SATURDAY.
VOLUNTEERS ARE ASKED NOT TO SEARCH ON THEIR OWN. THEY WILL BE DIRECTED TO BE A PART OF A SEARCH TEAM BY INCIDENT COMMAND.
THE PUBLIC INFORMATION OFFICER FOR THIS INCIDENT WILL BE GREG MILLER EMA DIRECTOR. HIS CONTACT NUMBER IS 712-269-2422.