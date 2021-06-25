ONAWA, IOWA ISSUES BOIL ADVISORY FOR CITY WATER

THE CITY OF ONAWA, IOWA HAS ISSUED A BOIL ADVISORY FOR THE TOWN’S WATER SUPPLY.
A MALFUNCTIONING SENSOR DRAINED THE CITY OF ONAWA’S WATER STORAGE STRUCTURE OVERNIGHT THURSDAY.
WATER PRESSURE IS RESTORED BUT THE CITY ISSUED A BOIL ADVISORY FOR THE ENTIRE COMMUNITY, INCLUDING THE REST AREA ALONG INTERSTATE 29.
PRESSURE LOSSES CAN CAUSE BACTERIA TO ENTER THE WATER DISTRIBUTION SYSTEM.
THE CITY AND IOWA D-N-R RECOMMEND RESIDENTS BOIL THEIR WATER UNTIL RESULTS FROM TWO DAYS OF TESTING SHOW THE WATER IS SAFE TO DRINK, OR USE FOR COOKING OR BRUSHING YOUR TEETH.
RESIDENTS MAY USE TAP WATER FOR BATHING.