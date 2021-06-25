MAJOR BEEF PROCESSING FACILITY PLANNED FOR SOUTHWEST IOWA

CONSTRUCTION WILL BEGIN NEXT SPRING FOR A $325 MILLION FEDERALLY-INSPECTED BEEF PROCESSING FACILITY IN MILLS COUNTY, IOWA.
CHAD TENTINGER IS THE FOUNDER AND OWNER OF TENCORP INC., THE PROJECT DEVELOPER AND AN IOWA CATTLE PRODUCER.
CHAD8 OC……..LOCAL ECONOMY. :07
TENTINGER HOPES TO PROCESS 1,500 HEAD PER DAY AND PROVIDE A MARKET FOR CATTLE RAISED BY SMALLER, INDEPENDENT CATTLE PRODUCERS:
CHAD9 OC….SOUTH DAKOTA ALSO. ;07
THE CATTLEMEN’S HERITAGE FACILITY WILL BE SITUATED ON THE MILLS-POTTAWATTAMIE COUNTY LINE IN WESTERN IOWA, FRONTED BY INTERSTATE 29, GIVING ACCESS TO INFRASTRUCTURE AND A GOOD LABOR FORCE.
IT IS ALSO BEING DESIGNED WITH COVID RELATED SAFETY FEATURES FOR ITS EMPLOYEES:
CHAD 10 FRIENDLY IN MIND. :08
CATTLEMEN’S HERITAGE IS A NEWLY FORMED CORPORATION AND WITH ITS ROOTS IN LIVESTOCK PRODUCTION, PLANS TO OPEN THE PLANT IN LATE 2023.