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SIOUX CITY BEGINS NEW CAMPAIGN TO HELP THE HOMELESS

By
Woody Gottburg
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HOMELESS PEOPLE ARE OFTEN FOUND ASKING FOR MONEY AT SOME OF THE CITY’S BUSIEST INTERSECTIONS AND STREETS.

WHILE IT’S NOT ILLEGAL FOR THEM TO ASK FOR A HANDOUT, IT CAN BE HAZARDOUS BOTH FOR THEM AND THE DRIVERS THEY APPROACH.

THE CITY OF SIOUX CITY IS NOW STARTING A CAMPAIGN TO FOCUS ON DONATING TO AGENCIES THAT HELP THE HOMELESS.

NEIGHBORHOOD SERVICES COORDINATOR CLARA MACFARLANE-COLY SAYS IT’S A MORE EFFECTIVE WAY TO HELP:

HELP11 OC………PLACE TO START. :21

NEIGHBORHOOD SERVICES MANAGER JILL WANDERSCHEID SAYS SIGNS ASKING PEOPLE TO SAY NO TO PANHANDLERS ARE BEING PLACED IN LOCATIONS WHERE FREQUENT ACTIVITY IS TAKING PLACE:

HELP12 OC……..OTHER WAYS TO GIVE. ;16

COUNCILMAN PETE GROETKEN SAYS SOME OF THOSE ASKING FOR MONEY IN HEAVY TRAFFIC ARE PUTTING THEMSELVES AND THE DRIVERS AT RISK, ESPECIALLY IF THE MEDIANS ARE NARROW:

HELP13 OC…….TO GO WRONG. ;23

THE CITY NEIGHBORHOOD SERVICES DIVISION BEGAN A HOMELESS STREET OUTREACH AND REHOUSING PROGRAM IN 2019.

DURING THE PAST YEAR, 200 PEOPLE WERE SERVED BY THE PROGRAM, WITH 89 PEOPLE IN 57 HOUSEHOLDS ACHIEVING PERMANENT HOUSING

A WEBSITE WAS CREATED, WWW.SIOUXCITYASSIST.ORG, WHERE DONATIONS CAN BE MADE DIRECTLY TO AGENCIES THAT PROVIDE SERVICES AND SHELTER.

 

 

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