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CLAY COUNTY FACES JAIL ISSUES AFTER BOND MEASURE FAILS

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Woody Gottburg
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CHANGES IN OPERATIONS OF THE CLAY COUNTY JAIL IN VERMILLION HAVE HAPPENED QUICKLY FOLLOWING THE REJECTION OF A FORTY ONE MILLION DOLLAR BOND ISSUE BY VOTERS LAST WEEK.

SHERIFF ANDY HOWE SAYS PRISONERS WERE MOVED OUT OF THE JAIL WHICH WAS EMPTY BY 5 P.M. LAST THURSDAY:

CLAYJAIL1 OC……….HOLDING FACILITY :17

HOWE UPDATED THE CLAY COUNTY FACILITY PLANNING COMMITTEE ON THEIR NEW PLANS:

CLAYJAIL2 OC………..INTO THOSE CELLS :23

THE BOND WOULD HAVE PAID FOR CONSTRUCTION OF A NEW COURTHOUSE, JAIL AND LAW ENFORCEMENT CENTER.

HOWE SAYS THEY ARE WORKING CLOSELY WITH UNION COUNTY FOR HOLDING INMATES:

CLAYJAIL3 OC…..GO FOR US. :15

HOWE SAYS BUSINESSES IN VERMILLION WILL NOW MISS OUT ON JAIL BUSINESS AS THEY WILL HAVE TO COMPENSATE OTHER COUNTIES FOR HOLDING THEIR PRISONERS.

Jerry Oster WNAX

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