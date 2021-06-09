REYNOLDS SIGNS VOTING & BUDGET BILLS INTO LAW

GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS APPROVED A NEW LAW THAT FORBIDS GROUPS LIKE POLITICAL PARTIES, UNIONS AND CAMPAIGN ORGANIZATIONS FROM HAVING PAID STAFF OR VOLUNTEERS COLLECT AND MAIL ABSENTEE BALLOTS FOR VOTERS.
THERE ARE ALSO NEW RESTRICTIONS AS TO WHICH IOWANS MAY HELP ANOTHER IOWANS RETURN THEIR ABSENTEE BALLOT TO THE COUNTY AUDITOR’S OFFICE.
HOUSE SPEAKER PAT GRASSLEY SAYS VOTERS SUPPORT THE ELECTION LAW CHANGES REPUBLICANS HAVE MADE.
LAWS1 OC….MEASURES :13
DEMOCRATS OPPOSED THESE NEW RESTRICTIONS.
SENATE MINORITY LEADER ZACH WAHLS OF CORALVILLE SAYS THE NEW LAW IS BASED ON FALSE CLAIMS ABOUT THE 2020 ELECTION.
LAWS2 OC….UNITED STATES :10
GOVERNOR REYNOLDS APPROVED SEVEN SEPARATE BUDGET BILLS TUESDAY AS WELL. ONE BILL THAT PROVIDES A 21 MILLION DOLLAR SPENDING BOOST TO THE STATE PRISON SYSTEM.
THE BILL SHE APPROVED FOR EDUCATION SPENDING PROVIDES A SMALL BUDGET INCREASE FOR IOWA’S 15 AREA COMMUNITY COLLEGES, BUT NO ADDITIONAL MONEY FOR THE THREE PUBLIC UNIVERSITIES.