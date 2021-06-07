NOEM MOVING FORWARD WITH RUSHMORE FIREWORKS COURT CHALLENGE

SOUTH DAKOTA GOVERNOR KRISTI NOEM IS MOVING FORWARD WITH A STATE CHALLENGE TO A FEDERAL JUDGES RULING THAT LETS THE NATIONAL PARK SERVICE BAN JULY FOURTH FIREWORKS AT MT RUSHMORE.
NOEM SAYS THE BIDEN ADMINISTRATION’S OPPOSITION IS PURELY POLITICAL:
NOFW1 OC………LAST YEAR. :20
SHE SAYS ITS IMPORTANT TO HOLD THE CELEBRATION FOR SEVERAL REASONS:
NOFW2 OC….WAY OF LIFE :21
NOEM SAYS THE FIREWORKS HIGHLIGHTS STATE TOURISM:
NOFW3 OC………AND FOR THOSE BUSINESSES. :20
NOEM SAYS SOUTH DAKOTA COULD SPEND UP TO ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND DOLLARS ON THE LEGAL CHALLENGE.