WESTSIDE SHOOTING SUSPECT STILL AT LARGE (UPDATE)

A SUSPECT WANTED FOR ATTEMPTED MURDER FROM A SHOOTING ON SIOUX CITY’S WESTSIDE SATURDAY NIGHT REMAINS AT LARGE.
22-YEAR-OLD COREY DEONTE SMITH IS CONSIDERED ARMED AND DANGEROUS.
CITY POLICE SAY SMITH IS THE SUSPECT IN A SHOOTING AT THE HEARTHSTONE APARTMENTS IN THE 2300 BLOCK OF WEST 19TH STREET.
THE UNIDENTIFIED ADULT MALE VICTIM SUFFERED MULTIPLE GUNSHOT WOUNDS TO THE LOWER PART OF HIS BODY.
POLICE SAY SMITH HAS NUMEROUS TATTOOS ON HIS NECK, PLUS “TONYA” ON HIS LEFT ARM, “LOYALTY” ON HIS RIGHT ARM AND “BLESSED” ON HIS CHEST.
ANYONE WITH INFORMATION ABOUT SMITH’S WHEREABOUTS SHOULD CALL THE CRIMESTOPPERS HOTLINE AT 258-TIPS (8477).
Updated 10:27 a.m. 6/7/21
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SIOUX CITY POLICE ARE SEARCHING FOR A SUSPECT WANTED IN A SHOOTING ON THE CITY’S WESTSIDE SATURDAY NIGHT.
22-YEAR-OLD COREY DEONTE SMITH IS WANTED ON A CHARGE OF ATTEMPTED MURDER AND IS CONSIDERED ARMED AND DANGEROUS.
POLICE SAY SMITH IS THE SUSPECT IN A SHOOTING AT THE HEARTHSTONE APARTMENTS IN THE 2300 BLOCK OF WEST 19TH STREET.
THE ADULT MALE VICTIM SUFFERED MULTIPLE GUNSHOT WOUNDS TO THE LOWER PART OF HIS BODY.
THE UNIDENTIFEID VICTIM WAS TREATED AND RELEASED FROM A LOCAL HOSPITAL.
ANYONE WITH INFORMATION ABOUT SMITH’S WHEREABOUTS SHOULD CALL THE CRIMESTOPPERS HOTLINE AT 258-TIPS (8477).