SIOUX CITY HOPES TO CONNECT SUMMER INTERNS

SIOUX CITY IS HOPING TO HAVE COLLEGE AGE STUDENTS SPEND THEIR “SUMMER IN SIOUXLAND” AS INTERNS.
CITY COUNCILMAN ALEX WATTERS SAYS IT’S A NEW REGIONAL SUMMER INTERNSHIP PROGRAM OFFERED BY THE SIOUXLAND INITIATIVE;
ALEX1 OC………HAS TO OFFER. :13.
WATTERS SAYS IT’S A GREAT WAY FOR THE UPCOMING GRADUATES TO CONNECT WITH SIOUXLAND EMPLOYERS:
ALEX2 OC………..WITH THOSE EMPLOYERS. :15
THERE’S A SOCIAL ASPECT TOO, WITH SEVERAL ACTIVITIES PLANNED THROUGH THE SUMMER INCLUDING A DOWNTOWN LIVE CONCERT OF JUNE 25TH AND EXPLORERS BASEBALL ON JULY 23RD AMONG OTHER ACTIVITIES:
ALEX3 OC……..HAS TO OFFER. :13
THE PROGRAM IS OPEN TO ALL CURRENT INTERNS FROM ANY COLLEGE IN THE SIOUXLAND AREA.
FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE.