NEVADA TO CHALLENGE IOWA’S 1ST IN THE NATION CAUCUS STATUS

NEVADA LAWMAKERS HAVE PASSED A BILL THEY HOPE PUTS THE STATE’S PRIMARY AHEAD OF THE IOWA CAUCUSES IN 2024.
IF NEVADA’S GOVERNOR SIGNS THE BILL INTO LAW, IT SETS UP A POLITICAL FIGHT.
IOWA’S CAUCUSES HAVE BEEN THE NATION’S FIRST TEST FOR PRESIDENTIAL CANDIDATES FOR DECADES.
NEW HAMPSHIRE LAW REQUIRES THAT STATE TO HOST THE NATION’S FIRST PRIMARY.
ANY CHANGE IN THE POSITIONING OF PRESIDENTIAL PRIMARIES AND CAUCUSES REQUIRES APPROVAL FROM THE TWO MAJOR POLITICAL PARTIES.
IOWA DEMOCRATS AND REPUBLICANS HAVE FENDED OFF CHALLENGES FROM MICHIGAN, LOUISIANA AND FLORIDA.
SOME IOWA DEMOCRATS HAVE ARGUED THE CAUCUSES ARE A DISTRACTION AND THE PARTY WOULD BE BETTER OFF IF THE CAUCUSES ARE CANCELED.
IOWA REPUBLICAN PARTY LEADERS SAY THE GOP HAS NO PLANS TO ABANDON THE CAUCUSES.