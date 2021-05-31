ONE DEAD, ONE INJURED IN RURAL LUTON, IOWA SHOOTING

WOODBURY COUNTY AUTHORITIES ARE INVESTIGATING A SHOOTING THAT LEFT ONE PERSON DEAD AND ANOTHER WOUNDED OUTSIDE OF A RURAL RESIDENCE NEAR LUTON, IOWA ON MONDAY.
SHERIFF CHAD SHEEHAN SAYS EMERGENCY CREWS RESPONDED AROUND 1:30P.M:
LUTON1 OC……..HE WAS DECEASED. :22
SHEEHAN SAYS A DESCRIPTION OF A SUSPECT AND A VEHICLE WAS OBTAINED, AND THAT VEHICLE WAS STOPPED A SHORT TIME LATER:
LUTON2 OC………THE INVESTIGATION. :11
THE SHERIFF SAYS THAT SUSPECT WAS BEING INTERVIEWED THIS AFTERNOON.
HE SAYS THAT SUSPECT AND THE VICTIMS WILL BE IDENTIFIED AT A NEWS CONFERENCE AT 10:30 A.M. TUESDAY MORNING.
Photos courtesy CBS-14