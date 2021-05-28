Home Local News 185TH AIR GUARD TAKES PART IN NATO EXERCISE OVERSEAS

185TH AIR GUARD TAKES PART IN NATO EXERCISE OVERSEAS

By
Woody Gottburg
-
35
0
SHARE
A U.S. Air Force F-15E Strike Eagle from the 48th Fighter Wing based at Lakenheath, Royal Air Force Base in the United Kingdom receives refuel from a U.S. Air Force KC-135 from the Iowa Air National Guard’s 185th Air Refueling Wing while off the West Coast of Scotland on May 18, 2021. The 48th FW and 185th ARW are both providing support for NATO exercise Formidable Shield 21. Formidable Shield is a multinational exercise, taking place this week in the region of the North Atlantic Ocean around the United Kingdom and Norway. U.S. Air National Guard photo by Senior Master Sgt. Vincent De Groot

SIOUX CITY’S 185TH AIR NATIONAL GUARD REFUELING WING IS PARTICIPATING WITH OTHER GUARD UNITS FROM MAINE AND OHIO IN A MISSILE DEFENSE EXERCISE IN THE UNITED KINGDOM.

THE “FORMIDABLE SHIELD” EXERCISE IS THE FIRST OF ITS KIND, A MARITIME LIVE-FIRE EXERCISE DESIGNED TO TEST PARTICIPATING EUROPEAN NATIONS INTEGRATED AIR AND MISSILE DEFENSE SYSTEMS WITH NATO COMMAND AND CONTROL.

MAJOR NOELLE JACOBS IS ONE OF THE LOCAL GUARD MEMBERS TAKING PART:

UK1 OC………CREWS THEMSELVES. :18

THE EXERCISE HAS MORE THAN 3,000 PARTICIPANTS FROM THE EUROPEAN NATIONS OF BELGIUM, DENMARK, FRANCE, GERMANY, ITALY, THE NETHERLANDS, NORWAY, SPAIN, THE UNITED KINGDOM AND THE UNITED STATES.

IT’S BEING HOSTED BY THE U.S. NAVAL FORCES EUROPE-AFRICA 6TH FLEET AND THE BRITISH ROYAL NAVY IN THE WESTERN ISLES OF SCOTLAND BUT COVERS A LARGE GEOGRAPHICAL AREA IN THE AREA OF THE NORTH SEA AND ATLANTIC OCEAN:

UK2 OC…….THAT ARE HERE. :12

SOMETIMES THE WEATHER HAS BEEN A FACTOR IN PLANNING PART OF THE DAILY MISSION ACTIVITIES:

UK3 OC………EVER CHANGING WEATHER HERE. :10

THE KC-135 AIR OPERATIONS ARE STAGING OUT OF THE GLASGOW PRESTWICK AIRPORT IN PRESTWICK, SCOTLAND.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR