SIOUX CITY DISCUSSES PROJECTS TO BE FUNDED BY MILLIONS OF FEDERAL DOLLARS

THE CITY COUNCIL OF SIOUX CITY MET IN A SPECIAL SESSION TUESDAY TO DISCUSS HOW TO SPEND FEDERAL FUNDING FROM THE AMERICAN RESCUE PLAN.
MAYOR BOB SCOTT SAYS THE CITY HAS SEVERAL MILLION DOLLARS TO ALLOCATE ON CERTAIN NEEDS:
FUNDS1 OC……..NEED FIXED. :16
WATER PROJECTS ARE AT THE TOP OF THE WISH LIST FOR THE MONEY:
FUNDS2 OC………GOES BACK IN. :22
THERE’S ALSO SOME WATER PUMP STATION PROJECTS THE MONEY COULD BE USED FOR.
MAYOR SCOTT SAYS A COUPLE OF MILLION WILL ALSO BE ALLOCATED FOR IMPROVING THE CITY’S INTERNET CAPABILITY:
FUNDS3 OC………..IN THOSE NEIGHBORHOODS. :28
THE CITY WILL SEND THE PROJECT PROPOSALS TO THE STATE TO MAKE SURE THEY QUALIFY FOR THE FUNDING.
ONCE APPROVED THERE, THE CITY COUNCIL WILL THEN HOLD A HEARING ON THE PROJECTS AT A FUTURE COUNCIL MEETING.