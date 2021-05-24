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ONLINE RECONNECT NEBRASKA EFFORT BEGINS

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Woody Gottburg
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GOVERNOR PETE RICKETTS AND FIRST LADY SUSANNE SHORE HAVE LAUNCHED AN INITIATIVE TO “RECONNECT NEBRASKA” AS THE PANDEMIC ENDS AND LIFE RETURNS TO NORMAL.

RECONNECT1 OC……TO THE MUSEUM. :15

AS PART OF THAT EFFORT, SHORE ANNOUNCED THE LAUNCH OF ‘NEBRASKA REFLECTS,” AN ONLINE PLATFORM WHERE NEBRASKANS CAN HONOR THOSE WHO STEPPED UP TO SERVE OTHERS DURING THE PANDEMIC:

RECONNECT2 OC………THIS ROUGH TIME. :12

NEBRASKANS CAN GO TO WWW.NEIMPACT.ORG/REFLECTS TO PAY TRIBUTE TO THE PEOPLE WHOSE LEADERSHIP, ENCOURAGEMENT, AND SUPPORT MADE A DIFFERENCE AS THE STATE DEALT WITH THE VIRUS.

THE FIRST LADY ALSO ASKED NEBRASKANS TO LOOK FOR WAYS TO VOLUNTEER THEIR TIME AND TALENTS TO STRENGTHEN THEIR COMMUNITIES.

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