CLICK IT OR TICKET CAMPAIGN ENFORCES SUMMER HOLIDAY SAFE DRIVING

MEMORIAL DAY ISN’T FOR ANOTHER WEEK YET BUT LAW ENFORCEMENT AGENCIES ACROSS THE STATE ARE LAUNCHING A SPECIAL TRAFFIC ENFORCEMENT EFFORT TODAY (MONDAY) THAT’LL RUN TWO FULL WEEKS.
GENIE STERBENZ, SPOKESWOMAN FOR THE GOVERNOR’S TRAFFIC SAFETY BUREAU, SAYS THE FAMILIAR PROGRAM IS FOCUSED ON GETTING IOWANS TO WEAR THEIR SEATBELTS.
CLICK1 OC….EVERYONE’S LIFE :14
WHILE FEWER PEOPLE WERE DRIVING DURING THE HEIGHT OF THE PANDEMIC LAST YEAR, STATISTICS SHOW THOSE WHO WERE ON THE ROADS TENDED TO TAKE MORE RISKS.
CLICK2 OC….PREVENTED :18
IT’S EXPECTED TO BE A BUSY TWO WEEKS AS LAW OFFICERS STATEWIDE CONCENTRATE ON PULLING OVER LAWBREAKERS TO MAKE THE ROADS SAFER FOR EVERYONE ELSE.
CLICK3 OC….CAUSE CRASHES :08
THE LATEST CLICK IT OR TICKET CAMPAIGN WILL RUN FROM MAY 24TH THROUGH JUNE 6TH.
RADIO IOWA