Home Local News SIOUX CITY RECEIVES E-P-A FEDERAL GRANT FUNDING

SIOUX CITY RECEIVES E-P-A FEDERAL GRANT FUNDING

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Woody Gottburg
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SIOUX CITY IS ONE OF JUST TWO CITIES IN IOWA TO RECEIVE FUNDING FROM THE U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY TO BE USED IN CLEAN UP AND RESTORATION PROJECTS.

ACTING E-P-A REGION 7 ADMINISTRATOR EDWARD CHU PRESENTED A $300,000 CHECK TO SIOUX CITY MAYOR BOB SCOTT:

BROWNS1 OC….DISTINCTION FOR SIOUX CITY. ;24

MAYOR SCOTT SAYS THERE ARE DIFFERENT PROJECTS THE FUNDS MAY BE USED FOR:

BROWNS2 OC….KIND OF MONEY. :22

THE CITY PLANS TO CONDUCT 14 PHASE I AND EIGHT PHASE II ENVIRONMENTAL SITE ASSESSMENTS WITH THE GRANT FUNDING.

THE ASSESSMENT ACTIVITIES WILL TAKE PLACE THROUGHOUT SIOUX CITY, INCLUDING THE OLD STOCKYARDS AND THE DOWNTOWN AREA.

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