Home Local News OFFICER TESTIFIES ABOUT RIVERA’S INTERVIEW ON TIBBETTS DEATH

OFFICER TESTIFIES ABOUT RIVERA’S INTERVIEW ON TIBBETTS DEATH

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Woody Gottburg
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Cristhian Bahena Rivera listens to testimony that has been translated into Spanish by an interpreter during his trial at the Scott County Courthouse in Davenport, Iowa, on Thursday, May 20, 2021. Bahena Rivera is charged with first-degree murder in the death of Mollie Tibbetts. (Jim Slosiarek/The Gazette)

AN OFFICER HAS TESTIFIED THAT THE MAN ACCUSED OF KILLING COLLEGE STUDENT MOLLIE TIBBETTS IN 2018 LED INVESTIGATORS TO THE FIELD WHERE HER BODY WAS FOUND.

PAMELA ROMERO WAS AN IOWA CITY POLICE OFFICER TWO YEARS AGO WHO INTERVIEWED SUSPECT CRISTHIAN BAHENA RIVERA.

RIVERA OC…..LEFT RIGHT AWAY.” :14

ROMERO SAID DURING AN 11 HOUR POLICE INTERVIEW, RIVERA ADMITTED CHASING TIBBETTS AND FIGHTING WITH HER WHEN SHE THREATENED TO CALL THE POLICE.
SHE SAYS RIVERA TOLD HER HE COULDN’T REMEMBER HOW HE KILLED TIBBETTS.

RIVERA1 OC…….THE TRUNK. :17

BASED ON THE QUESTIONS BAHENA RIVERA’S ATTORNEYS ARE ASKING WITNESSES, IT APPEARS THEY PLAN TO ARGUE RIVERA WAS SLEEP DEPRIVED AND COERCED INTO MAKING A CONFESSION.

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