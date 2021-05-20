POWELL PLEADS GUILTY TO FEDERAL DRUG CHARGES

A SIOUX CITY MAN WHO CONSPIRED TO DISTRIBUTE METH AND POSSESSED A FIREARM DURING HIS DRUG TRAFFICKING HAS PLED GUILTY TO FEDERAL CHARGES.
32-YEAR-OLD JERRY POWELL WAS CONVICTED OF ONE COUNT OF CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE, ONE COUNT OF POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE, ONE COUNT OF ILLEGAL POSSESSION OF A FIREARM, AND ONE COUNT OF POSSESSING A FIREARM IN FURTHERANCE OF DRUG TRAFFICKING CRIMES.
POWELL WAS PREVIOUSLY CONVICTED OF TWO FELONY DRUG OFFENSES.
HE WAS ARRESTED LAST DECEMBER 17TH WHEN HE FLED A TRAFFIC STOP AT SPEEDS OF OVER 100 MPH ON CITY STREETS, CRASHED THE VEHICLE AND FLED ON FOOT.
HE THREW AWAY A LOADED .357 MAGNUM REVOLVER DURING HIS ESCAPE ATTEMPT.
SENTENCING BEFORE UNITED STATES DISTRICT COURT CHIEF JUDGE LEONARD T. STRAND WILL BE SET AFTER A PRE-SENTENCE REPORT IS PREPARED.