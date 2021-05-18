YANKTON HIRES NEW POLICE CHIEF

YANKTON CITY MANAGER AMY LEON HAS ANNOUNCED THAT COMMANDER JASON FOOTE WILL BE THE CITY’S NEXT POLICE CHIEF.
FOOTE WILL BEGIN HIS DUTIES FOLLOWING THE DEPARTURE OF RETIRING CHIEF JOHN HARRIS IN EARLY JULY.
FOOTE SAYS HE FEELS GREAT SUPPORT FROM THE COMMUNITY:
YANKPD1 OC…….LAW ENFORCEMENT :13
HE WAS ONE OF TWO FINALISTS FOR THE TOP COP JOB, WITH YANKTON POLICE COMMANDER TODD BRANDT.
FOOTE SAYS HE DOESN’T THINK THAT WILL BE AWKWARD:
YANKPD2 OC….IMPLANT :13
FOOTE HAS BEEN WITH THE DEPARTMENT SINCE 1997, STARTING AS AN OFFICER, LATER BECOMING ANIMAL CONTROL OFFICER, CANINE HANDLER AND SERGEANT BEFORE BEING NAMED A COMMANDER IN 2018.
Jerry Oster WNAX, photo courtesy Yankton PD