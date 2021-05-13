NEBRASKA MEDICAL MARIJUANA BILL FAILS IN STATE SENATE

A BILL TO LEGALIZE AND TIGHTLY REGULATE MEDICAL MARIJUANA IN NEBRASKA IS DEAD FOR THE 2021 LEGISLATIVE SESSION.
STATE SENATORS FELL TWO VOTES SHORT OF ENDING A FILIBUSTER ON THE MEASURE WEDNESDAY WHICH MEANS THE BILL WILL NOT ADVANCE THIS YEAR.
SENATOR MIKE FLOOD OF NORFOLK SAYS NEBRASKA IS BEING LEFT BEHIND:
NEPOT1 OC…..FOR IT :23
SENATOR SUZANNE GEIST OF LINCOLN OPPOSED THE IDEA, SAYING BIG MONEY IS PUSHING THE ISSUE:
NEPOT2 OC…….MON AND POP SHOPS. :20
SUPPORTERS OF THE MEASURE SAY THEY WILL SPEND THIS SUMMER COLLECTING SIGNATURES TO GET A MEDICAL MARIJUANA INITIATIVE ON THE BALLOT FOR NOVEMBER 2022.
Jerry Oster WNAX contributed to this story