A 28 YEAR OLD TRANSIENT WAS ARRESTED THIS MORNING FOR ALLEGEDLY TRYING TO BREAK INTO VEHICLES IN MORNINGSIDE.
SIOUX CITY POLICE WERE CALLED TO COUNTRY ESTATES APARTMENTS AT 1331 SOUTH MAPLE AT 1:30 A.M. FOR REPORTS OF A MAN ATTEMPTING TO STEAL ITEMS FROM PARKED CARS.
WILLIAM MIRANDA WAS FOUND HIDING IN A NEARBY LAUNDRY ROOM AND CHARGED WITH ATTEMPTED BURGLARY AND CRIMINAL MISCHIEF. HE WAS ALSO CHARGED WITH VIOLATING HIS PROBATION.
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TRANSIENT MAN ARRESTED FOR ATTEMPTED BURGLARY
A 28 YEAR OLD TRANSIENT WAS ARRESTED THIS MORNING FOR ALLEGEDLY TRYING TO BREAK INTO VEHICLES IN MORNINGSIDE.