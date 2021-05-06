IOWA LAWMAKERS PASS SPEEDING FATALITY BILL

THE IOWA HOUSE AND SENATE HAVE UNANIMOUSLY VOTED TO CREATE A NEW CRIME FOR DRIVING AT AN EXCESSIVE SPEED AND CAUSING SOMEONE ELSE’S DEATH.
REPRESENTATIVE JON THORUP OF KNOXVILLE IS A STATE TROOPER.
SPEEDBILL OC……A CLASS C FELONY.” :10
THE IOWA SHERIFFS AND DEPUTIES ASSOCIATION SAYS IT’S DIFFICULT TO APPROPRIATELY CHARGE A SPEEDING DRIVER INVOLVED IN A FATAL ACCIDENT IF PROSECUTORS CANNOT PROVE THE DRIVER WAS INTOXICATED OR INTENTIONALLY TARGETING SOMEONE.
THE BILL PASSED THE HOUSE UNANIMOUSLY ON MARCH 23RD AND PASSED THE SENATE ON A 48-TO-ZERO VOTE.
THE IOWA STATE PATROL ISSUED 85 PERCENT MORE TICKETS TO DRIVERS CAUGHT GOING 25 MILES AN HOUR OR MORE OVER THE SPEED LIMIT IN THE FIRST SIX MONTHS OF LAST YEAR COMPARED TO THE PREVIOUS FOUR-YEAR AVERAGE.
RADIO IOWA
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