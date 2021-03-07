U.S. SENATE PASSES COVID RELIEF BILL

PRESIDENT JOE BIDEN’S $1.9 TRILLION COVID-19 RELIEF BILL PASSED THE SENATE 50-49 ON SATURDAY AFTER A 25-HOUR MARATHON OF AMENDMENT VOTES.
THE MEASURE KNOWN AS THE “AMERICAN RESCUE PLAN ACT” NOW HEADS BACK TO THE HOUSE, WITH DEMOCRATS AIMING TO HAVE IT SIGNED INTO LAW THIS WEEK.
SATURDAY’S ALL-NIGHT “VOTE-A-RAMA” HAD SENATORS DEBATE AND VOTE ON 39 AMENDMENTS OVER THE 25-HOUR PERIOD.
DEMOCRATS FAST-TRACKED THE PACKAGE THROUGH CONGRESS BY USING A PROCESS CALLED RECONCILIATION, WHICH ALLOWED CONGRESSIONAL DEMOCRATS TO PASS THE PLAN IN AN EVENLY SPLIT SENATE WITHOUT ANY REPUBLICAN SUPPORT.
THE FINAL VOTE WAS 50-49, WITH ALL DEMOCRATS VOTING IN FAVOR OF THE BILL AND ALL REPUBLICANS VOTING AGAINST IT.
ONE AMENDMENT THAT THE SENATE DEMOCRATS REJECTED WAS REPUBLICAN CHUCK GRASSLEY’S ATTEMPT TO REINSTATE MAKING DERECHO-RAVAGED FARMS ELIGIBLE FOR FEDERAL ASSISTANCE ALREADY AVAILABLE FOR VICTIMS OF COSTAL HURRICANES, WILDFIRES AND OTHER NATURAL DISASTERS.
THE PLAN, WHICH WAS ORIGINALLY OFFERED IN THE HOUSE BY IOWA CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA, WOULD NOT HAVE INCREASED FEDERAL SPENDING LEVELS.
IT WAS REJECTED IN THE SENATE BY A VOTE OF 45-54.