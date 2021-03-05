REYNOLDS EXTENDS IOWA HEALTH PROCLAMATION 30 MORE DAYS

GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS SIGNED A NEW PUBLIC HEALTH DISASTER PROCLAMATION THAT EXTENDS COVID REGULATORY RELIEF MEASURES IN IOWA FOR AN ADDITIONAL 30 DAYS.
THE PROCLAMATION CONTINUES TO STRONGLY ENCOURAGE IOWANS, BUSINESSES, AND ORGANIZATIONS TO TAKE REASONABLE PUBLIC HEALTH MEASURES CONSISTENT WITH GUIDANCE FROM THE IOWA DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH.
THE PROCLAMATION ALSO EXTENDS THE WAIVER ON TRANSPORTATION RESTRICTIONS FOR OVERWEIGHT LOADS.
THE LATEST DECLARATION RUNS THROUGH 11:59PM ON APRIL 4TH.