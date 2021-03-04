POLICE INVESTIGATE TWO EARLY MORNING STABBINGS (UPDATE)

SIOUX CITY POLICE RESPONDED TO A PAIR OF REPORTED STABBING INCIDENTS EARLY THURSDAY MORNING.
POLICE WERE FIRST CALLED TO THE 100 BLOCK OF 13TH STREET AT 5:05 A.M. FOR A REPORTED ASSAULT.
THE VICTIM IN THE INCIDENT IS REFUSING TO COOPERATE WITH OFFICERS AT THIS TIME SO NO OTHER INFORMATION IS AVAILABLE.
A SECOND STABBING OCCURRED MINUTES LATER IN THE 1600 BLOCK OF GRANDVIEW BOULEVARD.
A MALE VICTIM WAS FOUND WITH A STAB WOUND TO THE CHEST.
THE VICTIM WAS UNABLE TO DESCRIBE HIS ATTACKER AND WAS TAKEN TO MERCYONE.
HIS NAME IS NOT BEING RELEASED.