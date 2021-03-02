Home Local News COVID-19 MORE PEOPLE BECOMING ELIGIBLE FOR COVID VACCINE CLINIC

MORE PEOPLE BECOMING ELIGIBLE FOR COVID VACCINE CLINIC

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Woody Gottburg
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NEXT MONDAY WILL LIKELY BE THE LAST LARGE MAJOR VACCINATION CLINIC FOR WOODBURY COUNTY AT THE TYSON EVENTS CENTER.

SIOUXLAND DISTRICT HEALTH DIRECTOR KEVIN GRIEME SAYS A FEW SLOTS WERE NOT FILLED FOR TODAY’S (TUESDAY’S) CLINIC AND A FEW MORE PEOPLE WILL NOW BECOME ELIGIBLE FOR NEXT WEEK’S EVENT:

KEVIN5 OC………SHELTER STAFF. :15

JAIL STAFF AND INSPECTORS OF HOSPITALS AND NURSING HOMES WILL ALSO BE INCLUDED.

GRIEME SAYS THEY ARE GETTING THE VACCINE OUT TO AS MANY ELIGIBLE PEOPLE AS THEY CAN:

KEVIN6 OC………..FUTURE ALLOCATIONS. :20

SIOUXLAND DISTRICT HEALTH EXPECTS TO CONDUCT SOME SMALLER CLINICS WITH MORE FOCUSED GROUPS IN THE WEEKS AHEAD.

 

 

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