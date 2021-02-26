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NOEM HOPES FOR JULY 4TH FIREWORKS AT MT. RUSHMORE

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Woody Gottburg
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GOVERNOR KRISTI NOEM IS MOVING FORWARD WITH PLANS FOR AN INDEPENDENCE DAY FIREWORKS DISPLAY AT MOUNT RUSHMORE.

NOEM IS CONCERNED THAT SECRETARY OF THE INTERIOR NOMINEE DEB HAALAND WOULD PUT A STOP TO THE FESTIVITIES.

FW12 OC………DOCUMENTS SIGNED. :18

NOEM SAYS SHE HOPES THE BIDEN ADMINISTRATION WILL STAY FAITHFUL TO AGREEMENTS ALREADY SIGNED IN CONNECTION WITH THIS YEAR’S PROPOSED DISPLAY.

FW13 OC……..KEYSTONE PIPELINE. ;06

NOEM HAS WRITTEN TO THE STATE’S CONGRESSIONAL DELEGATION THIS WEEK ASKING THEM TO ADVOCATE FOR THE EVENT AS THE BIDEN ADMINISTRATION’S SECRETARY OF THE INTERIOR NOMINEE GOES THROUGH CONFIRMATION HEARINGS.

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