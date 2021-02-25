FEENSTRA HOPES TO KEEP DISASTER RELIEF IN HOUSE STIMULUS BILL

FRIDAY, THE U.S. HOUSE RULES COMMITTEE WILL MEET TO CONSIDER SPEAKER NANCY PELOSI’S $1.9 TRILLION RELIEF BILL.
HOUSE DEMOCRATS HAVE PROPOSED AN AMENDMENT TO STRIKE A PROVISION BY IOWA REPUBLICAN CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA THAT WAS PASSED IN THE HOUSE AGRICULTURE COMMITTEE PROVIDING RELIEF FOR VICTIMS OF NATURAL DISASTERS, INCLUDING LAST YEAR’S DERECHO THAT TORE THROUGH IOWA .
FEENSTRA SAYS HE WILL KEEP FIGHTING TO GET THE AMENDMENT INCLUDED IN THE STIMULUS BILL:
FEEN6 OC……DISASTER RELIEF. :20
FEENSTRA SAYS HIS PROPOSAL WAS THE ONE LAST HOPE FOR BIPARTISANSHIP IN THIS ENTIRE RECONCILIATION PROCESS,
FEEN7 OC……PELOSI DOESN’T CARE. :13
FEENSTRA SAYS HIS AMENDMENT WOULD HELP MANY STATES, NOT JUST IOWA:
FEEN8 OC…….THE PANDEMIC. :12
BUT HE SAYS INSTEAD OF HELPING NATURAL DISASTER VICTIMS, HOUSE DEMOCRATS WOULD RATHER USE THIS BILL TO PAY FOR ABORTIONS WITH TAXPAYER MONEY AND FUND THEIR PET PROJECTS, LIKE A $100 MILLION TRAIN TO SILICON VALLEY.