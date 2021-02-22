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SIOUX CITY SNOW EMERGENCY RULES END AT MIDNIGHT

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Woody Gottburg
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SIOUX CITY’S SNOW EMERGENCY DECLARATION WILL END AT MIDNIGHT TONIGHT.

AT THAT TIME YOU MAY PARK ON CITY STREETS AS NORMAL.

MAYOR BOB SCOTT ENACTED THE EMERGENCY THAT BEGAN AT 7:00 A.M. MONDAY AFTER AROUND A HALF FOOT OF NEW SNOW FELL IN THE METRO AREA ON SUNDAY.

THE SNOW EMERGENCY DECLARATION PROHIBITS PARKING OR LEAVING A VEHICLE UNATTENDED ON AN EMERGENCY SNOW ROUTE STREET, NOTED BY A BLUE AND WHITE SIGN WITH A SNOWFLAKE.

SOUTH SIOUX CITY’S SNOW EMERGENCY DECLARATION WILL END AT 6PM THIS EVENING.

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