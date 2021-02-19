IOWA LEGISLATURE CONSIDERS PENALIZING MEDIA COMPANIES WHO STIFLE SPEECH

IOWA SENATE PRESIDENT JAKE CHAPMAN SAYS IF A COURT RULES COMPANIES LIKE FACEBOOK AND GOOGLE HAVE ILLEGALLY STIFLED THE FREE SPEECH OF IOWANS,
THOSE COMPANIES SHOULD LOSE ALL STATE AND LOCAL TAX BREAKS.
TECH1 OC………AND OPINIONS. :11
CHAPMAN SAYS. FACEBOOK AND GOOGLE HAVE DATA CENTERS IN IOWA AND THAT THOSE COMPANIES WERE AWARDED TAX CREDITS AND PROPERTY TAX EXEMPTIONS, PLUS A BIG BREAK ON ELECTRICITY.
TECH2 OC…….:SPECIAL TAX BREAKS.” :17
CHAPMAN, A REPUBLICAN FROM ADEL, IS THE LEAD SPONSOR OF A BILL TARGETING INTERNET SITES AND DIGITAL MARKETPLACES WITH AT LEAST 20 MILLION SUBSCRIBERS OR MEMBERS THAT BLOCK WHAT IOWANS MAY POST ONLINE.
THAT MEANS THE BILL COULD IMPACT GOOGLE, AMAZON AND APPLE FOR BLOCKING PARLER, AN APP PROMOTED BY CONSERVATIVES.
CHAPMAN SAYS COMPANIES LIKE APPLE ARE OPERATING SOCIAL MEDIA PLATFORMS THAT HAVE BECOME THE PUBLIC SQUARE AND THEREFORE HAVE A RESPONSIBILITY TO ALLOW UNRESTRICTED SPEECH.
TECH3 OC………EXTREMELY DANGEROUS.” :08
AMAZON IS REBUILDING A WAREHOUSE IN BONDURANT.
APPLE IS SET TO RECEIVE 200-MILLION DOLLARS IN STATE AND LOCAL TAX BREAKS FOR A DATA CENTER IN WAUKEE — A SITE THAT’S IN CHAPMAN’S SENATE DISTRICT.
RADIO IOWA