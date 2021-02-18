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RAVNSBORG CHARGED WITH 3 MISDEMEANORS IN FATAL ACCIDENT

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Woody Gottburg
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SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL JASON RAVNSBORG HAS BEEN CHARGED WITH THREE MISDEMEANORS IN CONNECTION WITH THE DEATH OF 55-YEAR-OLD JOE BOEVER NEAR THE TOWN OF HIGHMORE LAST SEPTEMBER 12TH.

HYDE COUNTY ASSISTANT STATES ATTORNEY EMILY SOVELL RELEASED THE CHARGES AT A NEWS CONFERENCE IN PIERRE THURSDAY.

RAVNSBORG IS CHARGED WITH OPERATING A MOTOR VEHICLE WHILE USING A MOBILE ELECTRONIC DEVICE, NOT DRIVING IN HIS PROPER LANE AND CARELESS DRIVING.

SOVELL SAYS THE FIRST CHARGE IS NOT DIRECTLY CONNECTED TO THE ACCIDENT…..

SDAG1 OC…….LANE OF TRAVEL :26

RAVNSBORG HIT BOEVER, WHO WAS WALKING ALONG HIGHWAY 14 THAT EVENING BUT HIS BODY WASN’T FOUND UNTIL THE NEXT MORNING.

SOVELL SAYS THE ACCIDENT DOES NOT RISE TO A VEHICULAR HOMICIDE CHARGE:

SDAG2 OC………..ALCOHOL OR DRUGS. :25

BEADLE COUNTY STATES ATTORNEY MIKE MOORE, WHO ASSISTED IN THE CASE, SAYS HE TOLD BOEVERS FAMILY OF THE CHARGES THURSDAY MORNING.

Jerry Oster contributed to this story

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