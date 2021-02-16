NOEM SAYS SUB-ZERO TEMPERATURES SHOW WHY STRONG AMERICA FIRST ENERGY POLICY IS NEEDED

SOUTH DAKOTA GOVERNOR KRISTI NOEM SAYS THE DANGEROUSLY COLD TEMPERATURES THREATENING LIVES ACROSS MORE THAN A DOZEN STATES THIS WEEK SHOULD REMIND EVERYONE INCLUDING PRESIDENT JOE BIDEN THAT AN AMERICA-FIRST ENERGY POLICY IS CRITICALLY IMPORTANT.
NOEM SAYS THE BIDEN ADMINISTRATION HAS TAKEN UNPRECEDENTED ACTION IN RECENT WEEKS TO RESTRICT THE DISTRIBUTION OF FUEL SOURCES THAT HEAT HOMES IN SOUTH DAKOTA AND MANY OTHER STATES.
SHE IS CALLING ON PRESIDENT BIDEN TO IMMEDIATELY CHANGE COURSE IN THE INTEREST OF FAMILIES STRUGGLING TO HEAT THEIR HOMES ACROSS OUR COUNTRY.
ON HIS FIRST DAY IN OFFICE, BIDEN SIGNED AN EXECUTIVE ORDER CANCELLING CONSTRUCTION OF THE KEYSTONE XL PIPELINE.
HE HAS SINCE SIGNED AN EXECUTIVE ORDER FREEZING NEW OIL, GAS, OR COAL DEVELOPMENT ON FEDERAL LAND AND IN OFFSHORE WATERS.