KNAPP’S MURDER TRIAL CONTINUED

THE FIRST DEGREE MURDER TRIAL OF A MERRILL, IOWA MAN HAS BEEN CONTINUED AGAIN.
82-YEAR-OLD THOMAS KNAPP IS CHARGED IN THE FATAL SHOOTING OF HIS STEPSON, 51-YEAR-OLD KEVIN JUZEK LAST MAY 11TH AT KNAPP’S HOME.
THE TRIAL WAS SCHEDULED FOR MARCH 9TH IN PLYMOUTH COUNTY DISTRICT COURT BUT ATTORNEYS IN THE CASE HAVE AGREED TO A CONTINUANCE UNTIL MAY 11TH.
KNAPP IS ALSO CHARGED WITH WILLFUL INJURY IN JUZEK’S DEATH.
HE IS ALSO CHARGED IN A SEPARATE CASE WITH THREE COUNTS OF DOMESTIC ABUSE AND WILLFUL INJURY.
THAT CASE WILL ALSO BE HEARD AT THE SAME TIME BY AGREEMENT OF ALL OF THE PARTIES INVOLVED.
KNAPP ALLEGEDLY SHOT JUZEK TWICE WITH A 20 GAUGE SHOTGUN FOLLOWING A DISPUTE AT KNAPP’S HOME.
AUTHORITIES SAY KNAPP ALSO ASSAULTED HIS WIFE AND JUZEK WITH A STICK BEFORE THE SHOOTING.
KNAPP REMAINS HELD IN THE PLYMOUTH COUNTY JAIL.