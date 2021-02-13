TRIAL DATE SET FOR BAUER IN NEW YEAR’S EVE SHOOTING

A TRIAL DATE HAS BEEN SET FOR ONE OF THE FOUR SUSPECTS CHARGED IN THE NEW YEAR’S EVE SHOOTING THAT CLAIMED THE LIFE OF A SIOUX CITY GIRL.
ANTHONY BAUER WILL STAND TRIAL ON MAY 11TH IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
BAUER IS CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE FATAL DRIVE BYSHOOTING OF MIA KRITIS AT A MORNINGSIDE HOME ON WALKER AVENUE.
TWO CO-DEFENDANTS ALSO CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER HAVE HAD TRIAL DATES SET,
CHRISTOPHER MORALES WILL STAND TRIAL APRIL 27TH AND HIS BROTHER CARLOS MORALES ON MAY 11TH.
A 4TH DEFENDANT, 20-YEAR-OLD LILIANA GUTIERREZ, WHO AUTHORITIES ALLEGE WAS THE DRIVER OF THE CAR CARRYING THE THREE OTHER DEFENDANTS, PLEADED NOT GUILTY TO CHARGES OF RECKLESS USE OF A FIREARM AND INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON.
HER TRIAL DATE HAS NOT YET BEEN SET.