CARLIN’S TRANSGENDER BIRTH CERTIFICATE BILL PASSES 1ST STATEHOUSE HURDLE

A BILL THAT HAS CLEARED AN IOWA SENATE SUBCOMMITTEE WOULD REQUIRE TRANSGENDER STUDENTS IN IOWA SCHOOLS TO USE BATHROOMS THAT MATCH THE SEX LISTED ON THEIR BIRTH CERTIFICATE.
REPUBLICAN SENATOR JIM CARLIN OF SIOUX CITY IS THE BILL’S SPONSOR.
TRANS1 OC…….WOMEN AND GIRLS.” :11
A LOBBYIST REPRESENTING IOWA SCHOOL BOARDS SAYS THE POLICY WOULD PUT SCHOOLS IN THE IMPOSSIBLE POSITION OF VIOLATING IOWA’S CIVIL RIGHTS ACT AND
FEDERAL GUIDELINES — AND SET THE STATE UP FOR LENGTHY LITIGATION.
KEENAN CROW IS A LOBBYIST FOR ONE IOWA, WHICH REPRESENTS L-G-B-T-Q IOWANS.
TRANS2 OC……RESTROOM SAFETY INCIDENTS.” :10
CROW SAYS. NORTH CAROLINA LAWMAKERS PASSED WHAT IS OFTEN REFERRED TO AS A “BATHROOM BILL” IN 2016, BUT REPEALED IT A YEAR LATER AFTER SOME CORPORATIONS CANCELLED BUSINESS DEALS IN NORTH CAROLINA AND THE N-C-A-A AND N-B-A MOVED GAMES TO OTHER STATES.
Radio Iowa